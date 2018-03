Tramp smijenio Tilersona, Pompeo novi državni sekretar

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je smijenio državnog sekretara Reksa Tilersona, prenose američki mediji.

On je na svom nalogu na "Twitter" napisao da će Tilersona zamijeniti dosadašnji direktor Centralne obavještajne agencije (CIA) Majk Pompeo, dok će njegovo mjesto zauzeti Đina Haspel.

"Majk Pompeo će postati naš novi državni sekretar. Obaviće fantastičan posao! Hvala Reksu Tilersonu na njegovoj službi! Đina Haspel će postati novi direktor CIA i biće prva žena koja je izabrana na tu poziciju. Čestitam svima", napisao je Tramp.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!