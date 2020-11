Tramp smijenio ministra odbrane Marka Espera

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas na Twitteru da je smijenio ministra odbrane Marka Espera i najavio da će umjesto njega na toj funkciji biti direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Kristofer Miler.

Tramp je na Twitteru saopštio da će Miler biti vršilac dužnosti ministra odbrane i da će ta odluka odmah stupiti na snagu.

"Kris će uraditi sjajan posao", naveo je Tramp i zahvalio Esperu na dosadašnjem radu.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.