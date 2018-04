Tramp smiruje situaciju oko Sirije?

VAŠINGTON – Donald Tramp, američki predsjednik, u novom tvitu je napisao da nikad nije tvrdio kada će uslijediti napad na Siriju, što se može protumačiti kao korak ka deeskalaciji potencijalnog sukoba.

"Nikad nisam ni rekao kad će uslijediti napad na Siriju. Moglo bi se desiti veoma skoro ili uopšte ne baš tako skoro! U svakom slučaju SAD pod mojom administracijom su uradile sjajan posao da region oslobodimo Islamske države. Gdje je zahvalnost Americi za ovo", napisao je Tramp.

Njegov raniji tvit mnogi mediji u Americi su protumačili kao najavu skorog udara vojne sile SAD na Siriju, što bi bio mogući početak ozbiljnog vojnog sukoba između SAD i Rusije, obzirom da Rusija Siriju vidi kao stratešku tačku u kojoj ima vojne baze i podržava sirijskog predsjednika Bašara Al Asada, koga zapad smatra odgovornim za hemijske napade na civilno stanovništvo i želi ga ukloniti.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”