Tramp šokirao najnovijim videom, aludira da je Bajden pedofil

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Trump objavio je danas na svojim profilima na Twitteru i Facebooku još jedan u nizu videa koji su kombinacija predizbornih spotova i podrugljivih mimova usmjerenih prema njegovom protivkandidatu Džou Bajdenu i drugim političkim protivnicima.

Međutim, ovaj video je bizarniji nego inače.

U animiranom videu, koji izgleda kao da je napravljen 30 godina starom tehnologijom, prvo vidimo voz koji juri prugom. Na vagonima je ispisano "KAG 2020", što je skraćenica za Trampov slogan "Keep America Great" (Zadržimo Ameriku velikom) i natpis "Trump Pence".

Nakon toga vidimo kako istom prugom prolazi Bajden na dresini, odnosno željezničkim vozilom na ručni pogon, praćen audio-snimkom Bajdenovog monologa o njegovom iskustvu iz mladosti kad je bio spasilac na javnom bazenu, prenosi portal Indeks.

U tom monologu, koji je postao svojevrsni mim posljednjih mjeseci, Bajden, između ostalog, kaže: "Volim kad mi djeca skaču u krilo."

Takođe, na kolicima ispod natpisa "Bajden predsjednik" stoji i natpis "Tvoja kosa miriše odlično", što je aluzija na brojne slučajeve kad bi Bajden na javnim nastupima ulazio u lični prostor žena i djevojča, mirisao im kosu, milovao, držao im ruke na ramenima i leđima, davao im poljupce, šaputao na uvo ili im na drugi način pokazivao nježnost.

Neke od njih kasnije su rekle da su takvi dodiri bili neprimjereni i da su se zbog toga osjećale neprijatno, zbog čega se i Bajden indirektno izvinjavano u aprilu, obećavajući da će biti oprezniji oko narušavanja tuđeg ličnog prostora u budućnosti.

"Nije bilo seksualno, ali me uhvatio za glavu", rekla je jedna od žena koje su istupile, 43-godišnja Ejmi Lepos, u razgovoru prošle godine.

"Stavio je ruke oko mog vrata i privukao me blizu da trljamo noseve. Kada me privlačio, mislila sam da će me poljubiti u usta," izjavila je Ejmi.

Ipak, neke od žena iz kompilacija Bajdenovih prebliskih kontakata javile su se u međuvremenu u njegovu odbranu. Stefani Karter, supruga bivšeg ministra odbrane Eštona Kartera, javno je prigovorila da je fotografija na kojoj Bajden stavlja ruke na njena ramena i šapuće joj u uvo potpuno pogrešno protumačena.

Taj gest je shvatila kao "način pružanja podrške" od strane "bliskog prijatelja" koji joj je "pomogao da izdrži velik dan", napisala je u članku na portalu Medium.

Bivša demokratska kandidatkinja za Kongres Erin Bilbrej takođe je stala u Bajdenovu odbranu, opisujući njegov zagrljaj i poljubac u glavu kao "čin negovanja i podrške" i "ništa drugo osim toga", prenio je New York Times.

Bizarni Trampov video, koji je napravio predsjednikov obožavalac i kreator mimova pod "umjetničkim" imenom Something Wicked, pregledan je više od šest miliona puta na Twitteru.