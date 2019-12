Tramp treći predsjednik opozvan u Predstavničkom domu

​VAŠINGTON - Predstavnički dom američkog Kongresa glasao je za opoziv Donalda Trampa i on je time postao treći američki predsjednik u 243 godine dugoj istoriji SAD koji će se suočiti sa suđenjem u Senatu i potencijalnom smjenom sa funkcije.

Riječ je, kako konstatuje Rojters, o istorijskom koraku koji će dodatno zaoštriti stranačke tenzije širom duboko podeljene Amerike.

Donji dom Kongresa, u kojem većinu imaju demokrate, usvojio je prijedlog za opoziv Trampa po partijskoj liniji.

Za prvu tačku prijedloga - zloupotrebu položaja - glasalo je 230 članova Predstavničkog doma, dok je protiv bilo 197. Druga tačka - opstrukcija Kongresa - usvojena je glasovima 229 predstavnika, dok je 198 bilo protiv.

Opoziv Trampa ne znači i njegovu smjenu s položaja. Ovim je samo otvoren put za suđenje u Senatu sljedećeg mjeseca koji će donjeti posljednju riječ o tome da li će Tramp biti smijenjen sa funkcije. Britanska agencija napominje da je Senat više prijateljski nastrojen prema Trampu od Predstavničkog doma, s obzirom da republikanci tu imaju većinu.

Da bi Tramp postao prvi američki predsjednik koji je opozvan u procesu "impicmenta" demokratama treba dvotrećinska većina u Senatu od 100 mesta. To znači da bi najmanje 20 republikanaca moralo da se prikloni demokratama u glasanju protiv Trampa, što nijedan nije nagovijestio da će učiniti.

Ako bi se to ipak desilo, Tramp bi po automatizmu izgubio funkciju predsjednika.

Nijedan predsjednik SAD nije opozvan u procesu "impičmenta".

Pokušaj opoziva Endrjua Džonsona i Bila Klintona nije prošao Senat, a Ričard Nikson podnio je ostavku prije nego što je glasanje o njegovom opozivu dospjelo na dnevni red.

Bijela kuća je poslije glasanja saopštila da je Tramp "spreman za naredne korake i uvjeren da će biti u potpunosti oslobođen odgovornosti na suđenju u Senatu".

"Danas je kulminacija jedne od najsramnijih političkih epizoda u istoriji naše zemlje. Bez i jednog republikanskog glasa i bez dokaza za bilo kakve prestupe, demokrate su usvojile nelegitimne osnove za opoziv predsjednika u Predstavničkom domu. Demokrate su odlučile da djeluju po partijskoj osnovi uprkos činjenici da predsjednik apsolutno nije uradio ništa pogrešno", navodi se u saopštenju Bijele kuće.

Demokrate su teretile Trampa da je zloupotrebio položaj kada je od Ukrajine tražio da istraži bivšeg potpredsjednika SAD Džoa Bajdena, jednog od favorita za osvajanje predsjedničke nominacije Demokratske stranke. Američki predsjednik optužen je i za opstrukciju istrage Kongresa o tom pitanju.

Predsedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi kratko se obratila javnosti po završetku glasanja i rekla da je "18. decembar dobar dan za Ustav SAD, ali tužan za Ameriku, jer je opozvan predsjednik".

Pelosi se zahvalila predsedavajućem Odbora za pravosuđe Džeroldu Nedleru i predsedavajućem Odbora za pravosuđe Adamu Šifu koji su sprovodili istragu i sastavili prijedlog o opozivu Donalda Trampa, kao i svim demokratama koje su glasale za opoziv.

"Ne mogu biti ponosnija, niti više inspirisana demokratskim članovima Predstavničkog doma. Nikada ih nisam pitala kako će glasati, niti sam im, kao predsedavajuća, to određivala. Glasali su po sopstvenoj volji", rekla je Pelosi.

Dok se glasalo u Predstavničkom domu, Tramp je govorio na mitingu u Mičigenu, na kojem je rekao da je proces opoziva "politički samoubilački marš" za Demokratski stranku.

"Sa današnjim neustavnim i partijskim opozivom, demokrate koje ništa ne rade pokazale su duboku mržnju i prezir prema američkom biraču", rekao je Tramp.

Ubrzo poslije okončanja glasanja, oštro je kritikovao potez demokrata.

"Poslije tri godine mračnog lova na vještice i prevara, demokrate u Predstavničkom domu pokušavaju da ponište glasove desetina miliona patriotskih Amerikanaca", naglasio je američki predsjednik, tvrdeći da demokrate pokušavaju da ga opozovu "od prvog dana".

Lider republikanske većine Mič Mekonel ranije je poručio da nema šanse da će Tramp biti smijenjen.

Debata o dvije tačke prijedloga za opoziv u Predstavničkom domu trajala je više od osam sati, a republikanci i demokrate su iznosili od ranije poznate stavove o opozivu predsjednika.

Uoči glasanja, lider demokratske većine Steni Hojer, koji je član Kongresa 38 godina, rekao je da nikada nije očekivao da bude svjedok "tako očiglednih prestupa jednog predsjednika Sjedinjenih Država". Naglasio je i da "demokrate nisu željele opoziv".

"Glasali smo protiv toga. Jednom, dva puta, tri puta... Nismo ovo željeli. Međutim, neprimjereno ponašanje predsjednika Trampa primoralo je našu ustavnu republiku da se zaštiti", rekao je Hojer.

Lider republikanske manjine Kevin Mekarti ocijenio je da je opoziv predsjednika Trampa "najviše partijski i najmanje kredibilan opoziv u američkoj istoriji".

"To je vaša zaostavština. Bilo kojem tužiocu u zemlji bilo bi oduzeto pravo da se bavi tim poslom zbog tako otvorene pristrasnosti, naročito ako postupa kao svjedok, sudija i porota. Međutim, demokrate nisu samo doživjele neuspjeh kada je riječ o procesu, već i kada su u pitanju dokazi", rekao je Mekarti.

Predsjedavajući Odbora za obavještajne poslove, demokrata Adam Šif u završnoj riječi je kritikovao argument republikanaca „da ih se ne tiče to što predsjednik ne sarađuje sa Kongresom, jer je lider Republikanske stranke koja je u manjini“ - zato što se radi o "poštovanju institucija i demokratije".

Debatu je otvorila predsjedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi, koja je Trampa nazvala prijetnjom po američku demokratiju. Poručila je da će članovi Kongresa, ako ne djeluju sada, zapostaviti svoje dužnost.

"Tragično je to što su predsjednikovi bezobzirni potezi doveli do ovoga. Nije nam ostavio drugog izbora. Predsjednik je zloupotrebio položaj kako bi stekao ličnu političku korist na račun američke nacionalne bezbjednosti. A kada je otkriveno šta radi, počeo je sa kategoričnom i do sada neviđenom kampanjom opstrukcije i sukobljavanja sa Kongresom. Danas smo ovde da branimo demokratiju u ime naroda“, zaključila je predsjedavajuća Pelosi.

Najviši republikanski predstavnik u Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma Dag Kolins ponovio je da predsjednik nije učinio ništa od onoga što mu se stavlja na teret i da demokrate žele da ga opozovu otkad su u novembru 2018. osvojile većinu u Predstavničkom domu, a da je "opoziv baziran na pretpostavkama".

“Mi u Republikanskoj stranci nemamo nikakav problem da iznesemo argumente pred narod, koji je i izabrao Donalda Trampa. I to je pitanje za glasače, a ne za ovaj dom i ne na način na koji se ovo radi. Ovo gazi sve principe u koje vjeruje Predstavnički dom... Demokrate tvrde da je zloupotrebio položaj, jer ne mogu da nađu ništa bazirano na činjenicama, a on nije uradio ništa pogrešno”, rekao je republikanski predstavnik u Kongresu.

Republikanci su tokom rasprave proces opoziva upoređivali sa raspećem Isusa Hrista, ali i sa japanskim napadom na mornaričku bazu Perl Harbur na Havajima, 1941. godine, prenosi Glas Amerike.

Demokrate su pak isticale da su Trampu "njegovi sebični interesi važniji od dobrobiti zemlje" i da članovi Kongresa moraju da dejluju bez odlaganja.

Tramp je tokom debate reagovao na Tviteru i napisao da "radikalna ljevica iznosi užasne laži i da je riječ o napadu na Ameriku i Republikansku partiju".