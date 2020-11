Tramp tvitovao: Svuda pronalaze glasove za Bajdena

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izrazio sumnju u regularnost prebrojavanja glasova na predsjedničkim izborima.

"Veoma se trude da prednost od 500.000 glasova u Pensilvaniji nestane, što je prije moguće. Kao i u Mičigenu i drugim državama", napisao je Tramp na Twitteru.

U prethodnom postu on je naveo da "pronalaze glasove za Bajdena svuda - u Pensilvaniji, Viskonsinu i Mičigenu".

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!