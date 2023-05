Tramp tvrdi da je pod totalnim napadom

VAŠINGTON - Bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp tvrdio je u intervjuu u subotu da je pod "totalnim napadom" jer vodi u anketama za predsjedničku trku 2024. godine, dok je takođe napadao guvernera Floride, Rona DeSantisa.

"Totalni napad", rekao je Tramp za podkast "Bannon's War Room". Potom je dodao: "Zato što pobjeđujemo u anketama."

Bivši čelnik SAD-a je nastavio:

Trump says he's under ‘total assault’ because he's leading in 2024 GOP polls, takes swipes at DeSantishttps://t.co/sgml0DSUxX — Paul Kent America First (@kentpg) April 30, 2023

"DeSantis jako propada. Ron De-sanctimonious. Uvijek je loše. Podržavaš nekoga. On je mrtav. Gotov je, njegova politička karijera. Tražiće posao. Biće sretan ako dobije posao. Dolazio je k meni, molio me za podršku. Dao sam mu je. Na kraju je pobijedio na izborima, osvojio nominaciju, pobijedio na izborima brojkama u koje ne biste vjerovali. A onda nekoliko godina kasnije, viču mu 'kada se takmičite protiv predsjednika?' on im odgovara: 'Oh, nemam komentara.' Bez komentara znači da je odgovor da", rekao je Tramp voditelju Stivenu Banonu, kojeg je 45. predsjednik pomilovao u posljednjim danima mandata.

Tramp je primijetio da DeSantis, koji je uprkos obilasku država koje su tradicionalno ključne na predsjedničkim predizborima GOP-a ostao suzdržan kada su ga pitali ima li ambicija za Bijelu kuću, sada navodno planira pokrenuti istraživački odbor koji će se održati 2024. godine.

"On će oformiti istraživački odbor koji će utvrditi sve to - pa to je veliki korak jer je rekao da nikad nije gledao odbore. Sada gleda odbore", rekao je Tramp Banonu u subotu, prenosi "Fox".