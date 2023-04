Tramp uhapšen, svijet čeka detalje optužnice (FOTO/VIDEO)

Donald Tramp se predao policiji u okružnom tužilaštvu, trenutno se sprovodi uzimanje otisaka i procedura prije nego što bude izveden pred sudiju.

Očekuje se da će danas optužnica biti otkrivena i da će javnost i Trampov pravni tim otrkiti detalje o konkretnim optužbama.

Trampova poruka prije hapšenja

Tramp je objavio na "Truth Social" dok je bio na putu ka kancelariji okružnog tužioca Menhetna:

"Idemo u Donji Menhetn, u zgradu suda. Djeluje tako NADREALNO - VAU, oni će me UHAPSITI. Ne mogu da vjerujem da se ovo dešava u Americi. MAGA!"

Očekuje se izlazak pred sudiju

Trenutno se sprovodi standardna procedura prilikom hapšenja protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa, nakon čega će biti izveden pred sudiju.

Svijet očekuje da sazna sve tačke optužnice za koje se tereti Donald Tramp.

"Tramp je uhapšen"

Bivši američki predsjednik ušao je u zgradu suda, a američki mediji napominju da je uhapšen onog trenutka kada je zakoračio unutra.

BREAKING: Former President Trump has arrived at the courthouse to surrender and be arrested on criminal charges. https://t.co/Le705IMhsX pic.twitter.com/9asEOA69WI — NBC News (@NBCNews) April 4, 2023

Donald Tramp izašao ispred zgrade

Bivši američki predsjednik je izašao ispred zgrade i dignutom pesnicom pozdravio prisutne. Očekuje se uskoro da će se uputiti ka zgradi suda.

Američki mediji napominju da supruga Donalda Trampa, Melanija, nije uz njega i da će se sam suočiti sa optužnicom.

Kako će izgledati hapšenje Donalda Trampa?

Trampa će, piše CNN, cijeli dan pratiti tajna služba. Njegovo hapšenje biće obrađeno u Okružnom državnom tužilaštvu gdje će mu uzeti otiske prstiju. Još uvijek nije jasno hoće li Tramp biti fotografisan prilikom formalnog hapšenja, budući da postoji zabrinutost da bi slika mogla da procuri. On će kroz zadnje hodnike i lift biti odveden do zgrade suda, koja se nalazi u istoj zgradi kao i kancelarija okružnog tužioca. Proći će kroz javni hodnik do sudnice gdje će biti izveden pred sud.

Tramp planira da se obrati kratko prije ulaska u sudnicu

Bivši predsjednik Donald Tramp planira da iznese kratke komentare - jednu kratku rečenicu, kažu savjetnici za CNN - prije nego što danas popodne uđe u sudnicu na Menhetnu.

Veliki broj pristalica Trampa ispred sudnice na Menhetnu

Podrška i protivnici Trampa se okupili ispred sudnice

Oglasio se Tramp

Bivši američki predsjednik Donald Tramp prvi put danas se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth Social". U objavi je ponovno napao sudiju i zatražio da se današnje ročište premjesti na drugu lokaciju. Konkretno, traži da se ročište s Menhetna prebaci na Stejten Island.

Cijela Trampova objava je napisana velikim slovima. U njoj bivši američki predsjednik sudiju Merčana opisuje kao čovjeka koji je "poznati mrzitelj Trampa, kao i njegova porodica".

Kaže da je sud na Menhetnu na teritoriju demokrata, što smatra nepoštenim.

"Vrlo nepošteno mjesto (Menhetn), neki su dijelovi na izborima dali samo 1% republikancima. Ovaj slučaj treba biti prebačen na obližnji Stejt Island - to bi bila vrlo poštena i sigurna lokacija za suđenje", napisao je, između ostalog, Tramp.

Huan Merčan će suditi Trampu

Kada Donald Tramp danas uđe u sudnicu u Njujorku, suočiće se sa iskusnim sudijom Huanom Merčanom.

On je osudio Trampovog bliskog saradnika Alena Vajselberga na zatvor, predsjedavao je suđenjem Trampove organizacije za poreske prevare i nadgledao krivični slučaj prevare bivšeg savjetnika Stiva Benona, prenosi b92.