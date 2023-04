Svijet čeka da čuje detalje optužnice: Oglasio se Tramp (FOTO/VIDEO)

Očekuje se da se danas Donald Tramp preda policiji nakon čega će biti odveden u sudnicu u Njujorku gdje će se suočiti sa optužnicom.

Danas se očekuje i da će optužnica biti otkrivena i da će javnost i Trampov pravni tim otrkiti detalje o konkretnim optužbama.

Bivši predsjednik Donald Tramp planira da iznese kratke komentare - jednu kratku rečenicu, kažu savjetnici za CNN - prije nego što danas popodne uđe u sudnicu na Menhetnu.

VIDEO: #Trump supporters assemble outside the Manhattan #Criminal Courthouse ahead of Trump's arraignment. pic.twitter.com/ZYcNb0olLd

Bivši američki predsjednik Donald Tramp prvi put danas se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth Social". U objavi je ponovno napao sudiju i zatražio da se današnje ročište premjesti na drugu lokaciju. Konkretno, traži da se ročište s Menhetna prebaci na Stejten Island.

Cijela Trampova objava je napisana velikim slovima. U njoj bivši američki predsjednik sudiju Merčana opisuje kao čovjeka koji je "poznati mrzitelj Trampa, kao i njegova porodica".

Kaže da je sud na Menhetnu na teritoriju demokrata, što smatra nepoštenim.

"Vrlo nepošteno mjesto (Menhetn), neki su dijelovi na izborima dali samo 1% republikancima. Ovaj slučaj treba biti prebačen na obližnji Stejt Island - to bi bila vrlo poštena i sigurna lokacija za suđenje", napisao je, između ostalog, Tramp.

Kada Donald Tramp danas uđe u sudnicu u Njujorku, suočiće se sa iskusnim sudijom Huanom Merčanom.

On je osudio Trampovog bliskog saradnika Alena Vajselberga na zatvor, predsjedavao je suđenjem Trampove organizacije za poreske prevare i nadgledao krivični slučaj prevare bivšeg savjetnika Stiva Benona, prenosi b92.

This judge will oversee the Trump case and place a gag order ahead of the 2024 Presidential campaign. Justice Juan Merchan. Election interference AGAIN! pic.twitter.com/MkXBEc7SjR