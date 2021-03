Tramp upao nepozvan na vjenčanje i održao govor

Bivši predsjednik SAD Donald Tramp pojavio se nepozvan na jednom vjenčanju u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi i dok je nazdravljao mladencima, iskoristio je priliku da prokomentariše aktuelnog predsjednika Džoa Bajdena, Kinu i Iran.

On se na vjenčanju održanom tokom vikenda osvrnuo i na situaciju na granici s Meksikom i postavio još neka pitanja o predsjedničkim izborima u novembru, koje je izgubio, prenosi "Guardian".

"Dobijam sve ove udarne izvještaje i govore mi o granici, govore mi o Kini, govore mi o Iranu", rekao je Tramp u videu koji je objavila veb stranica za zabavu "TMZ".

"Nedostajem li vam već?", pitao je Tramp nakon čega su se začule ovacije.

Trump wanders into Mar-a-Lago wedding reception, proceeds to run through a laundry list of his own personal grievances instead of toasting the happy couple: “Do you miss me yet?” https://t.co/NGBFhDGjzJ