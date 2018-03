Tramp već ima slogan za 2020, volio bi da pobijedi Opru

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp otkrio je slogan svoje kampanje na narednim predsjedničkim izborima 2020. godine, koji glasi "Učinimo da Amerika ostane velika" i poručio da bi na tim izborima volio da pobijedi televizijsku voditeljku Opru Vinfri.

"En-Bi-Si njuz" prenosi da je Tramp to izjavio na mitingu u Munu, predgrađu Pitsburga, gdje je došao da bi pružio podršku republikanskom kandidatu Riku Sakonu pred izbore za upražnjeno mejsto u Predstavničom domu Kongresa SAD, koji se održavaju u utorak.

Američka televizija navodi da je Tramp govorio o raznim temama uključujući i novi slogan.

"Ne možemo da kažemo ''Učinimo Ameriku ponovo velikom'' (slogan za izbore 2016), zato što sam ja to već učinio", rekao je Tramp pred hiljadama pristalica u lokalnom avionskom hangaru.

U više od 75 minuta govora, američki predsjednik je pričao o "skoro svemu i skoro ničemu" obraćajući se prisutnima, kako "En-Bi-Si njuz" navodi, na "nefiltriran" način, rijedak za predsjednika SAD.

"Svijet posmatra. Izađite u utorak i glasajte kao ludi", rekao je američki predsjednik publici u Pensilvaniji, pozivajući je da glasa za 60-godišnjeg Sakona kojeg je nazvao "zgodnim".

Tramp se osvrnuo i na druge teme, pa je govoreći o poznatoj američkoj voditeljki Opri Vinfri rekao da bi volio upravo nju da pobijedi.

"Volio bih da pobijedim Opru. Poznajem njene slabosti", rekao je on.

Između ostalog, američki predsjednik je naglasio da u Vašingtonu "ima puno zla", a povodom njegove ponovne kandidature za predsjednika 2020. godine, rekao da joj se raduje.

"Radujem se 2020-oj, jer želim da vidim koliko će daleko u lijevi ekstrem otići osoba protiv koje ćemo se takmičiti", istakao je Tramp.

Govoreći o svojoj politici prema Sjevernoj Koreji, rekao je da bi bez njega Olimpijske igre bile potpuni promašaj.

"Bez Donalda Trampa, Olimpijada bi bila potpuna propast... Malo je teže prodavati karte kada mislite da će vas pogoditi nuklearna raketa", rekao je on.

On je takođe kritikovao svoje prethodnike Baraka Obamu, Bila Klintona i Džordža Buša.

"On nas je doveo do Bliskog istoka. Znate li šta su oni uradili? To je bilo kao da uzmete veliki kamen i bacite ga u gnezdo stršljenova", rekao je Tramp govoreći o Bušu.

Međutim, više od svega, Tramp je govorio o sebi.

Podsjetio je glasače da je pohađao Univerzitet u Pensilvaniji, pričao anegdote o svojoj poluplarnosti, čak je i glumio kako bi izgledalo kad bi se ponašao predsjednički, navodi američka televizija.