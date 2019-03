Američki predsjednik Donald Trump odlučio je zabraniti letove svim avionima Boeing 737 Max navodeći kao razlog zabrinutost za sigurnost nakon fatalne nesreće u Etiopiji.

SAD su bile među posljednjim državama koje nisu uvele zabranu leta kontroverznog aviona.

BREAKING: President Trump says Boeing 737 Max 8 and 9 planes will be grounded, after two deadly crashes within six months https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/k33Yr6aCIv