Tramp zaprijetio Francuzima pa poručio: Imamo bolja vina

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je "značajnim recipročnim mjerama" prema Francuskoj zbog najavljenog digitalnog poreza, ukoliko njegova glavna meta budu američke tehnološke kompanije.

Tramp je prijetnju uputio preko Twittera, nakon što je u francuskom parlamentu nedavno usvojen član zakona kojim se uvode takse od tri odsto na tehnološke firme poput Facebooka i Amazona.

Američki predsjednik kaže da "samo Amerika ima pravo da kažnjava američke firme".

On je zatim osuo paljbu na francuskog kolegu Emanuela Makrona, nazvavši ga "blesavim". Tramp nije poštedio ni jedan od najcjenjenijih francuskih izvoznih proizvoda.

"Oduvijek tvrdim da su američka vina bolja od francuskih!", napisao je Tramp na Twitteru.

Novi porez, koji je izglasan u srijedu, pogodiće kompanije sa najmanje 834 miliona dolara.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!