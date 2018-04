Tramp zaprijetio Moskvi, Rusija već odgovorila

VAŠINGTON - Predsjednik Sjedinjenih Američkih država Donald Tramp poručio je Rusiji da se spremi, nakon najave Moskve da će momentalno odgovoriti ukoliko njeni vojnici budu ugroženi tokom američkog napada u Siriji.

Amerika je ranije najavila da će izvršiti raketni napad na Siriju zbog navodnog hemijskog napada režima Bašara al Asada na civile.

Rusija je potom upozorila da će odgovoriti SAD-u ukoliko njeni vojnici budu ugroženi u tim napadima, a Tramp se oglasio na Twitteru u poručio Moskvi da ne treba da bude uz "životinju koja ubija gasom".

"Rusija je saopštila da će oboriti svaku raketu ispaljenu na Siriju. Pripremi se, Rusijo, zato što one dolaze, fine, nove i 'pametne'. Ne treba da budete partneri sa životinjom koja ubija gasom, koja ubija svoj narod i uživa u tome", napisao je Tramp na svom nalogu na "Twitteru", misleći na rakete za koje je Rusija najavila da će obarati.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!