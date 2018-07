Tramp zaprijetio nametanjem sankcija Turskoj

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp je zaprijetio da će Turskoj biti uvedene opsežne sankcije ukoliko ne bude oslobođen američki sveštenik Andrew Craig Brunson kojem se u Turskoj sudi zbog špijunaže i djelovanja u ime PKK-a i FETO-a.

"SAD će Turskoj uvesti opsežne sankcije zato što već dugo u pritvoru drži sveštenika Andrewa Brunsona, velikog hrišćanina, oca i divnog čovjeka. Ovaj nevini vjerski poglavar odmah mora biti pušten na slobodu", naveo je Tramp na Twitter profilu.

Američki potpredsjednik Mike Pence je takođe Turskoj uputio istu prijetnju.

"Ako Turska odmah ne oslobodi sveštenika Andrewa Brunsona i ne pošalje ga kući u Ameriku, SAD će joj uvesti značajne sankcije sve dok ovaj nevini vjerski poglavar ne bude pušten na slobodu", rekao je Pence.

Podsjetimo, američkom svešteniku Andrewu Craigu Brunsonu, kojem se u Izmiru, u Turskoj, sudi zbog špijunaže i djelovanja u ime PKK-a i FETO-a, određeni pritvor je juče preinačen u kućni pritvor.

