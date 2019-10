Tramp zaustavlja trgovinski sporazum sa Turskom vrijedan 100 milijardi $

Optužujući Tursku da sirijskom operacijom ugrožava civile i prijeti miru i sigurnosti, američki predsjednik Donald Trump objavio je nadolazeće tarife i sankcije protiv turskih zvaničnika i ekonomije.

Tramp je napisao na Twitteru da će sankcionisati turske funkcionere, podići tarife na čelik i zaustaviti trgovinski sporazum u iznosu od 100 milijardi dolara.

"Akcija Turske je odobravanje humanitarne krize i postavljanje uslova za moguće ratne zločine", rekao je Trump u ponedjeljak, najavljujući nadolazeće mjere protiv Ankare.

Pored izvršnog naloga kojim se sankcionišu sadašnji i bivši zvaničnici uključeni u "destabilizujuće akcije na sjeveroistoku Sirije", Tramp je rekao da će podići carine na turski čelik na 50 odsto i odmah zaustaviti pregovore o trgovinskom sporazumu u vrijednosti od 100 milijardi dolara.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME