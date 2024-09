Tramp želi promjenu 25. amandmana Ustava: Evo kakve veze to ima sa Kamalom Haris

Bivši predsjednik SAD i kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima Donald Tramp pozvao je na izmjenu 25. amandmana Ustava kako bi se omogućilo smjenjivanje potpredsjednice SAD Kamale Haris koja "laže ili učestvuje u zavjeri da prikrije nesposobnost predsjednika" SAD Džozefa Bajdena.

"Ako to uradite, prikrivanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, to je osnov za momentalni opoziv i smjenu sa funkcije, jer su to uradili", rekao je Tramp tokom predizbornog skupa u Mosineju u Viskonsinu, prenio je CNN.

Poslije Bajdenovog lošeg učinka u predizbornoj debati u junu i njegove odluke da okonča svoju predsjedničku kampanju mjesec dana kasnije, Tramp i njegovi republikanski saveznici optužili su potpredsjednicu Kamalu Haris i visokorangirane demokrate da prikrivaju pad predsjednikove mentalne sposobnosti, naveo je CNN, prenosi Tanjug.

Predizborni štab Kamale Haris odbio je da pruži komentar na Trampovu jučerašnju izjavu.

Potpredsjednica SAD je nastavila da brani Bajdena i njegovu mentalnu sposobnost, rekavši za CNN prošlog mjeseca da ne žali što je u nedjeljama nakon debate insistirala na tome da je Bajden sposoban da služi još jedan četvorogodišnji mandat.

Američki 25. amandman Ustava govori o sukcesiji predsjednika i procesu smjene predsjednika, za šta bi bila potrebna podrška potpredsjednika i većine u predsjednikovom kabinetu.

CNN navodi da se taj amandman ne odnosi na prisilno smjenjivanje potpredsjednika.

Za ratifikovanje ustavnog amandmana potrebna je podrška tri četvrtine američkih saveznih država.

