Tramp želi "više američki" predsjednički avion, mijenja boje

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp odlučio je da promijeni plavo-bijelu boju predsjedničkog aviona "Er fors uan" (Air Force One) u crveno-plavo-bijelo.

Tramp želi da avion izgleda "više američki" i da se pomjeri od "Džeki Kenedi boje", koju dizajner Rejmond Levi naziva "svjetlosna ultramarinska", prenio je BBC.

Boje službenog aviona američkih predsjednika izabrali su 1960-tih godina tadašnji predsjednik Džon Kenedi i prva dama Žaklina Džeki Kenedi.

Novi model neće biti završen najranije do 2021. godine.

Novi avion biće "u najvećoj mjeri za buduće predsjednike", s obzirom na to koliko vremena treba da se napravi, rekao je Tramp za CBS tokom vikenda.

Tramp je naglasio da ne treba više da se koriste iste "bejbi plave boje" i da će novi izgled "biti nevjerovatan", "vrhunskih linija" i "najbolji u svijetu".

Er fors uan se sastoji od dva aviona. Prvi zvanični let je bio 1959. godine, tokom predsjedavanja Dvajta Ajzenhauera i imao je crvenu i zlatnu boju sve do predsjednika Kenedija, koji je izabrao svijetlo plavu nijansu i bijelu, a to se zadržalo do današnjeg dana.

Kritičari Trampovog izbora naveli su da i ruski predsjednički avion, takdoje, ima crveno-bijelo-plavu boju.

Kina i Francuska, takođe, na avionima imaju crveno-bijelo-plavu kominaciju boja.

Kako je Hafington Post nedavno pisao, američki predsjednik žalio se i na mekoću ručnih peškira u predsjedničkom avionu.

BBC je prenio i da predsjednik traži veći krevet u Er fors uan, odnosno da bude sličan krevetu kakav posjeduje u svom privatnom avionu.

Sadašnji avioni Er fors uan stari su skoro 30 godina i prvi je njima letio predsjednik Džordž H.W. Buš.