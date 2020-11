Trampov advokat: Postojao centralizovani plan za izborne prevare

Rudi Đulijani, šef pravnog tima američkog predsjednika Donalda Trampa, rekao je kako je postojala organizovana kampanja i centralizovani plan za izborne prevare koju su vodili demokrate u gradovima na čijem su čelu u ključnim državama.

"Kako je trajalo naše istraživanje, ispostavilo se da se ne radi o pojedinačnim prevarama po državama. Obrazac se ponavljao u brojnim državama, skoro na identičan način. I svaki iskusan tužilac bi sugerisao da je postojao plan kojim je rukovođeno iz jednog centra, da se na različite načine izbori pokradu, posebno s fokusom na velike gradove koje vode demokrate. I posebno s fokusom na velike gradove u kojima postoji duga istorija korupcije", rekao je Đulijani.

On je posebno ukazao na Filadelfiju u Pensilvaniji, gdje je, kako je naveo "spisak izbornih prevara toliki da bi mogao da napuni biblioteku".

"Isto se može reći i za Detroit", dodao je Đulijani.

"Svaki od tih gradova vode demokrate, što znači da se mogu izvući šta god da urade jer imaju izvjesni nivo kontrole, a sigurno kontrolišu izborne komisije u potpunosti, mogu da kontrolišu organe reda i na nesreću imaju neke sudije koje su na njihovoj strani i koji će davati smiješna i iracionalna mišljenja, samo da bi im izašli u susret", tvrdi Đulijani.

On je naveo i kako je u Pensilvaniji zabilježeno 682.770 glasačkih listića pristiglih poštom za koje "postoje svjedočenja da nisu prekontrolisani u vrijeme kada su stigli na biračka mjesta".

Đulijani je optužio izborni štab Džoa Bajdena da je "napravio najbolji tim za izborne prevare na svijetu".

"Ali napravili su značajne greške i uhvatili smo ih", dodao je on.

Ponovio je kako je jedan od načina za izborne prevare bio to što republikanski posmatrači nisu mogli da prisustvuju brojanju glasova.

"Svaka država ima pravila o posmatračima, pogotovo za glasačke listiće poslate poštom. Posebno za njih jer se njima lakše može manipulisati, a da se to ne može iskontrolisati", rekao je Đulijani.

Šef Trampovog pravnog tima objasnio je da je uvijek bilo pravilo da predstavnici republikanaca i demokrata, ili drugih partija ako učestvuju na izborima, mogu da prisustvuju otvaranju koverata sa glasačkim listićima.

"To je jedini trenutak kada možete da provjerite da li je bilo manipulisanja. Čim se potvrde, koverte se bacaju, jedino ostaje glasački listić. To znači da je mogao da ga pošalje Miki Maus, mrtav čovjek ili ista osoba 30 puta, a sve to se dešavalo", rekao je Đulijani, prenosi Sputnjik