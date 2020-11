Trampov mini-nastup, pozvao medije i odmah otišao

Predsjednik SAD Donald Tramp sazvao je sinoć iznenada konferenciju za medije povodom skoka indeksa Njujorške berze Dau Džonsa, koji je prvi put ikada probio nivo od 30.000 poena, da bi poslije samo jednog minuta otišao sa govornice ne dozvolivši novinarska pitanja.

"Samo želim svima da čestitam. Berza, industrijski indeks Dau Džon, upravo je dostigao 30.000, najviši nivo u istoriji", rekao je Tramp u sali za brifinge u Bijeloj kući, prenosi CNBC.

Nikada do sada nismo probili granicu od 30.000 poena, naveo je on, napominjući da se to desilo uprkos svemu što se događa s pandemijom.

"Berza je upravo probila 30.000...To je cifra vrijedna divljenja i niko nije mislio da će ikada biti zabilježena. Samo želim da čestitam svim ljudima u administraciji koji su toliko naporno radili, i što je najvažnije želim da čestitam ljudima u našoj zemlji, jer nema ljudi kao što ste vi. Puno vam hvala svima", rekao je Tramp i otišao.

Predsjednikov mini-nastup, koji je prema CNBC-u, možda njegovo najkraće obraćanje sa govornice u sali za sastanke u Bijeloj kući, uslijedio je poslije manje od 24 sata nakon što je njegova administracija preduzela važan korak prenosa predsjedničkih dužnosti na Džoa Bajdena.

Tramp je, kako navodi ova televizija, više puta tvrdio da će, ukoliko Bajden pobijedi na izborima, tržište akcija i ekonomija "krahirati".

Do rekordnog rasta Dau indeksa došlo je samo nekoliko nedjelja nakon vijesti iz izbornih jedinica o pobjedi Bajdena u izbornoj trci, i nekoliko dana nakon što je novoizabrani predsjednik počeo da okriva imena ljudi koji će obavljati najviše funkcije u njegovoj vladi, konstatuje CNBC.