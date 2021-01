Trampov oproštajni govor: Ponosan sam što nisam pokrenuo nijedan novi rat

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp u oproštajnom govoru poručio je javnosti da je "posebno ponosan na činjenicu da je prvi predsjednik u posljednjih nekoliko decenija koji nije započeo nijedan rat".

"Vodio sam najteže borbe i donosio najteže odluke. Zbog toga ste me izabrali. Kao rezultat naše smjele diplomatije i principijelnog realizma, postigli smo seriju istorijskih mirovnih sporazuma na Bliskom istoku. To je zora novog Bliskog istoka i vratili smo naše vojnike kući", istakao je Tramp.

On je još jednom osudio nerede koji su se dogodili u Vašingtonu 6. januara, kada su njegove pristalice upale u kongresno zdanje.

"Svi Amerikanci su bili užasnuti napadom na Kapitol. Političko nasilje je napad na sve što mi kao Amerikanci njegujemo. Ono nikad ne može biti tolerisano. Sada, kada se pripremam da predam ovlašćenja novoj administraciji, želim da poručim da je pokret koji smo započeli samo početak", rekao je Tramp.

On je naveo da je došao u Vašington kao autsajder, ali da je ponosan na ono što je učinio zajedno sa narodom.

"Uradili smo za ono šta smo ovdje došli, i više od toga. Obnovili smo snagu Amerike kod kuće i američko liderstvo u inostranstvu. Izgradili smo najveći politički pokret i najveću ekonomiju u istoriji svijeta. Revitalizovali smo naše saveze i okupili nacije svijeta da se suprotstave Kini kao nikad prije", istakao je Tramp.

Prema njegovim riječima, postigli su istorijski trgovinski dogovor sa Kinom, ali prije nego što se "mastilo na njemu osušilo, dogodio se kineski virus, zbog kog su izgubljene milijarde i milijarde".

"Napravili smo dvije vakcine protiv korone za veoma kratko vrijeme i to je medicinsko čudo. Drugim administracijama trebalo bi nekoliko godina da to urade, a mi smo to uspjeli za devet mjeseci", rekao je odlazeći predsjednik SAD.

On smatra da Amerika treba da prevaziđe partijske podjele, da se moli za novu administraciju i njen uspjeh i želi joj sreću.

Tramp je oproštajni govor održao posljednjeg dana u Bijeloj kući, a inauguracija novoizabranog predsjednika DŽo Bajdena zakazana je za sutra.

Pokret koji smo inicirali tek sada počinje

