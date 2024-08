Trampov savjetnik ne isključuje mogućnost da predsjednički kandidat pozove Putina

ČIKAGO - Viši savjetnik republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trampa Brajan Hjuz, nije isključio mogućnost telefonskog razgovora Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina za rješavanje ukrajinskog sukoba.

"Nisam odgovoran za kalendar ili pozive predsjednika Trampa, ali on poštuje proces i neće učiniti ništa da ugrozi trenutnu situaciju. U odnosu na svakog svjetskog lidera, on je pokazao sposobnost da komunicira i održava odnose", rekao je on za RIA Novosti o mogućnosti direktnog poziva Putina i Trampa za rješavanje ukrajinskog sukoba.

Ranije je član Komiteta za oružane snage Predstavničkog doma SAD Majkl Volc, na brifingu u Čikagu rekao da će se Tramp, ako pobijedi na izborima, fokusirati na okončanje ukrajinskog sukoba u uslovima u kojima SAD više ne mogu da subvencionišu evropsku bezbjednost, a Ukrajina je u očajnoj situaciji.

Tramp je više puta izjavio da namjerava da postigne brzo rješenje ukrajinskog sukoba ako pobijedi na predsjedničkim izborima 2024. godine. Na predizbornoj debati sa američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom 27. juna, Tramp je obećao da će, ako bude ponovo izabran, moći da okonča sukob prije nego što preuzme dužnost 20. januara 2025. godine.

