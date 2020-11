Trampov sin objavio sliku mape na kojoj je Kosovo dio Srbije

VAŠINGTON - Sin američkog predsjednika Donalda Trampa, Donald Tramp Junior, objavio je danas sliku mape predviđanja izbornog rezultata, odnosno kako bi sve zemlje svijeta glasale na američkim izborima, na kojoj se vidi da je Kosovo dio Srbije.

"U redu, konačno sam stigao da izradim kartu predviđanja izbornog rezultata", napisao je 42-godišnji Tramp Junior u objavi na Twitteru, uz sliku mape.

Prema Trampu mlađem, skoro sve zemlje svijeta, izuzev Kine, Indije i Meksika, elektorske glasove dale bi Donaldu Trampu, a Srbija je predstavljena na slici sa Kosovom u svom sastavu.

Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb