Trampov sin se videom narugao Zelenskom: "38 dana do gubitka džeparca"

Donald Tramp Jr., najstariji sin novoizabranog američkog predsjednika, svojom je objavom pojačao nagađanja da će njegov otac po ulasku u Bijelu kuću smanjiti finansiranje Ukrajine, odnosno njezinih vojnih napora protiv Rusije.

Tramp Jr. je na Instagramu podijelio video koji je objavila bivša republikanska potpredsjednička kandidatkinja Sarah Palin.

"Tačka gledišta: Još 38 dana do gubitka džeparca", glasi poruka u videu koji prikazuje ukrajinskog čelnika kako s tužnim pogledom stoji pored novog američkog predsjednika.

Tokom kampanje Tramp i novoizabrani potpredsjednik J. D. Vance kritikovali su Bajdenovu administraciju zbog trošenja milijardi na vojnu pomoć Ukrajini.

U junu je Tramp nazvao Zelenskog "najvećim trgovcem od svih političara" kao odgovor na nastojanja Kijeva da osigura dodatnu pomoć iz SAD.

Bajden želi poslati više od 6 milijardi dolara pomoći

Tramp je više puta tvrdio da će u jednom danu okončati rat koji je započeo sveobuhvatnom invazijom ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu u februaru 2022. U pokušaju da preduhitri bilo kakva nadolazeća smanjenja finansiranja Ukrajine, Džo Bajden nastoji poslati više od 6 milijardi dolara američke sigurnosne pomoći za Kijev prije Trampove inauguracije 20. januara.

Ukrajina zastupa pomirljivu retoriku prema Trampu u pokušaju da osigura podršku njegove buduće administracije, piše Politico.

"Bilo je izuzetno važno za nas u Ukrajini i za cijelu Evropu dosljedno čuti riječi tadašnjeg 45. predsjednika Sjedinjenih Država o 'miru kroz snagu'. A ako to postane načelo politike 47. predsjednika Sjedinjenih Država, Amerika i cijeli svijet imati koristi od toga", poručio je ove sedmice Zelenski, prenosi Index.hr.

Disgusting. Don Jr. posted this anti-Ukraine video on Instagram saying that President Zelensky will “lose his allowance” when his father takes office Putin got what he paid for pic.twitter.com/Tm21I2ToYP