Trampova desna ruka: Majka mu bila ovisnica, odgojili ga alkoholičari

Američki mediji koji su godinama propagandno podupirali Džoa Bajdena i satanizovali Donalda Trampa u izvještajima o čovjeku koji će biti Trampov kandidat za potpredsjednika prvenstveno ističu da je dotični 39-godišnji senator iz Ohaja, J.D. Vens, prije nekoliko godina pisao i govorio protiv Trampa.

Naslađivanje dijela američkih medija činjenicom da je Vens u knjizi iz 2016. doista poručivao „nikada s Trampom“ te se pribojavao da bi Tramp mogao postati „američki Hitler“ novi je pokušaj ridikulizovanja Trampa na jeftini način, iako je izborom Vensa za potpredsjednika u zajedničkoj utrci prema Bijeloj kući pokazao da tačno zna što hoće.

Ako su Trampu šanse za pobjedu na izborima 2024., slikovito rečeno, prije imenovanja Vensa već bile blizu 100 posto, sada su 50 posto više od toga, a liberalni mediji se sprdaju izborom Vensa umjesto da se pitaju zašto demokrati ignorišu radništvo jer im, izgleda, nije dovoljno „kulturno“ ili primjereno za političke partyje.

Vensova biografija sama po sebi Trampu je garancija da će američko radništvo, koje se osjeća izdanim i napuštenim kroz decenije velikog napretka, na ovim izborima srcem ostati uz Trampovu kampanju.

Vens je sin, brat, unuk, rođak, prijatelj… frustrirane radničke Amerike, koji se nije libio napisati autobiografsku knjigu „Hillbilly Elegy“, u kojoj je fino opisao odrastanje u malom gradu u Ohaju, mami ovisnici, siromaštvu, raspadu braka njegovih roditelja, loše plaćenim i teškim poslovima, kako su ga verbalnim zlostavljanjem odgojili djed i baka alkoholičari… Knjiga „Hilbilly Elegy“, koje li ironije, postala je bestseller New York Timesa (a nisu shvatili važnost), a po njemu je snimljen i film s Glen Klouz i Ejmi Adams.

S obzirom na to da je Vens i američki ratni veteran s dugim stažem u Iraku, potpuno je jasno da za Trampov štab on predstavlja nuklearno oružje političke autentičnosti u grupama birača koje salonsko ljevičarenje demokrata svjesno i namjerno ignoriše. Uz to, Trampu upravo Vens - uprkos tome što ga mediji zaluđeni frazama nomenklature Demokratske stranke tretiraju kao prevrtljivog karijernog „seljačinu“, jedino zaslužnog za promovisanje demagogija MAGA pokreta - ispisuje garanciju izborne pobjede. Začudno, ali Vens neće motivisati „samo“ sve one sličnih sudbina da glasaju za republikanskog kandidata, nego će Trampu donijeti novi nivo povjerenja superbogatih donatora. Istovremeno, liberalni mediji pišu o skepsi donatora zbog izbora Vensa. Možda se zapravo radi o skepsi Bajdenovih donatora.

Dodatni vjetar Trampu u leđa

Priča o Vensu zapravo je priča o deluzijama umjerenih i lijevih američkih medija koji emitovanjem prezira prema ljudima poput Vensa zapravo dižu šanse za pobjedu Trampa, čovjeka koji je političke pobjede do sada dobijao disrupcijom klasične, isprane i izlizane retorike lijevog centra. Ali i desnog establishmenta. Dojam je da će s izborom Vensa za potpredsjednika razlika u broju glasova prema kandidatu demokrata, bez obzira hoće li se raditi o Bajdenu ili neće, biti samo još veća nego što je bila.

Tramp je vodio u izbornim anketama u skoro svim tzv. swing državama prije katastrofalnog nastupa Bajdena na sučeljavanju. U tom periodu liberalni mediji isticali su zbirne rezultate s nacionalnog nivoa stvarajući utisak da se radi o tijesnoj utrci.

Nakon bijednog nastupa Bajdena na sučeljavanju, razlika se drastično povećala u korist Trampa.

Uslijedio je atentat na Trampa koji će najvjerovatnije, zahvaljujući prkosno-hrabroj reakciji žrtve, dodatno podići šanse za ionako vrlo izvjesnu pobjedu Trampa.

Nakon sučeljavanja i atentata izbor Vensa za potpredsjednika dodatni je snažni vjetar u jedra republikanske kampanje iz više razloga:

Prvo, Tramp je izborom Vensa demonstrirao da nije osvetoljubiv te da može raditi s čovjekom koji je 2016. još sumnjao da se Tramp može izroditi u Hitlera. To što se Vens prometnuo u gorljivog branioca Trampa pred sudnicama zapravo privlači sve one kojima se takođe s pravom učinilo da u sudskom tretmanu bivšeg predsjednika postoje elementi političkog progona. Takvih je jako puno.

Drugo, američki demokrati nemaju nikoga na vrhu ko bi kao Vens mogao razviti osjećaje bliskosti s radništvom (hilly billyima odnosno "seljačinama") jer to Kamala Haris jednostavno nije, niti može biti, a Sanders i radikalniji nemaju veze sa „seljačinama“.

Treće, Vens je briljantni govornik koji je stekao povjerenje ne samo „seljačina“, nego i onih koji su uočili problem s antitrampovskom političkom histerijom koja je prerasla u potpunu nekritičnost prema Bajdenovim politikama, ali i vrlo važnih, utjicajnih i superbogatih ljudi kao što su milijarderi Piter Til ili Ilon Mask. U bliskoj su vezi s Vensom, osobom koja je u međuvremenu stekla vrhunsko obrazovanje, kao i preduzetnička iskustva.

Promoter Projekta 2025.

Tandem Tramp-Vens nešto je poput ekspresnog voza za Bijelu kuću, pogotovo dok u demokratskoj stranci vlada čisti metež jer se ne mogu dogovoriti čak niti oko toga što je jasno da jest - Bajden je prestar za još četiri godine mandata. To smatra 74 posto svih američkih birača.

Osim što je Vens idealna konekcija Trampu prema dnu političke kace (gdje je masovnost) i prema elitama (gdje je novac), taj isti Vens jedan je od ključnih ljudi republikanaca za promociju Projekta 2025., koji je izradila ugledna konzervativna Heritage fundacija.

Projekt 2025. vrlo je ozbiljni i detaljno razrađeni set prijedloga za vođenje konzervativnih politika po dolasku Donalda Trampa na vlast. Taj plan predviđa radikalniji dizajn američkih instucija od onih kakve su Amerikanci navikli gledati nakon izbora, ali sigurno nije radikalniji nego što su Bajdenovi fiskalni paketi koji predodređuju budućnost Sjedinjenih Država u sljedećih 20-30 godina. Iz tog Projekta 2025. do sada su liberalni mediji izdvajali prvenstveno dijelove kojima mogu plašiti birače koji se ionako užasnuto boje republikanaca, ali nije bilo ozbiljnijih analiza inače vrlo ozbiljnih prijedloga. Ponavljam, Projekt 2025. do sada je najvažniji prijedlog konzervativnih reformi Amerike, a Vens je jedan od glavnih promotora ideje.

Ne treba zaboraviti da Tramp ima 78 godina.

Vens je pokazatelj što bi mogla biti budućnost republikanaca, a demokrati misle da će im budućnost uskoro napuniti 82 godine, piše Gojko Drljača za Jutarnji.hr.

