Trampova kampanja pokušava namamiti DeSantisove glavne donatore

NJUJORK - Kampanja bivšeg predsjednika Donalda Trampa 2024. navodno se udvara nekim od najvećih donatora republikanskog guvernera Floride, Rona DeSantisa u pokušaju da ih natjera da promijene vjernosti i podrže Trampa.

Trampova kampanja, prema "Politicu", poslala je u utorak dopis DeSantisovim saradnicima tvrdeći da će Tramp (76), biti neizbježni predsjednički kandidat GOP-a i pokazujući nedavni skok 45. predsjednika u anketama.

"Dvije stvari koje ilustriraju memorandum su predsjednikovi ogromni brojevi i kolapsirajući brojevi guvernera Rona DeSantisa", stoji u memorandumu Trampove kampanje, piše "Politico". "Sada je vrijeme da pokažete svoju podršku i pridružite se" Trampovim naporima 2024.

Poslanica na tri stranice djelo je anketara Trampove kampanje Džona MekLauglina, navodi novinska kuća, i prikazuje nedavne ankete koje pokazuju da je Tramp dvocifreno ispred DeSantisa, uključujući i one u državi Nju Hempšir na prvim izborima.

Trampova kampanja kapitalizovala je optužnicu protiv bivšeg predsjednika od strane velike porote na Menhetnu u iznosu od nekih 10 miliona dolara, prema Trampu.

