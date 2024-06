Trampovi savjetnici predložili kako završiti rat u Ukrajini

PRAG, VAŠINGTON, MOSKVA – Dva ključna savjetnika Donalda Trampa, republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u SAD predstavila su mu plan za okončanje rata u Ukrajini u slučaju da pobijedi na izborima koji uključuje stavku da će Kijev dobiti više američkog oružja ukoliko bude pristao na mirovne pregovore.

Jedan od Trampovih savjetnika za nacionalnu bezbjednost, general-potpukovnik u penziji Kit Kelog rekao je da bi, prema tom planu, SAD istovremeno upozorile Moskvu da bi svako odbijanje pregovora rezultiralo većom podrškom Vašingtona za Ukrajinu, prenio je Reuters.

Prema planu koji su sačinili Kelog i Trampov savetnik Frederik Flejc, tokom mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije prekid vatre bi bio na snazi na većem dijelu borbenih linija. Kelog i Flejc su predstavili Trampu svoj plan, a prema Flejcovim rečima, Tramp je na taj dokument pozitivno reagovao.

Plan takođe predviđa da se članstvo Ukrajine u NATO-u odlaže na duži period da bi se Rusija podstakla na mirovne pregovore. Tramp je više puta izjavio da će njegov prioritet ako osvoji drugi predsednički mandat biti hitni pregovori o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Bivši američki predsjednik je prošle sedmice isključio mogućnost upućivanja američkih trupa u Ukrajinu i nagovijestio je da će ubrzo prijeći na smanjenje pomoći Kijevu ako bude izabran na predsedničkim izborima u novembru.

Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, je rekao da bi Trampov plan morao da uzme u obzir situaciju na bojnom polju.

Peskov je istakao da je ruski predsjednik Vladimir Putin više puta rekao da je Rusija bila i ostaje otvorena za pregovore koji uzimaju u obzir stvarno stanje na terenu.

Prva pošiljka municije u okviru češke inicijative za kupovinu artiljerijske municije, stigla je u Ukrajinu, izjavio je češki premijer Petr Fijala.

Češka je u maju saopštila da će prvih 50.000 do 100.000 artiljerijskih granata stići do Ukrajine u junu. Kako ističe do sada je evidentirano oko 1,7 milijardi evra uplata i obećanja da će biti izvršene uplate iz 15 zemalja donatora, što je dovoljno da do kraja godine Ukrajini bude isporučeno pola miliona komada artiljerijske municije. Oko 20 zemalja se obavezalo da će učestvovati u češkoj inicijativi, ali je samo pet izvršilo isplate do kraja maja, i to Njemačka, Nizozemska, Danska, Portugal i Kanada, prenosi Tanjug.

