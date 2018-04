Trampovi uskršnji tvitovi: Karavani migranata dolaze

PALM BIČ - Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao je zajedno sa prvom damom Melanijom uskršnjoj misi u Episkopalnoj crkvi nedaleko od svog doma u Palm Biču, ali je i na Uskrs bio aktivan na Twitteru.

Najprije je svojim sljedbenicima poželio "Srećan Uskrs!".

Zatim se u sledećem tvitu požalio na "smiješne liberalne zakone" koji, kako smatra, otežavaju pripadnicima granične kontrole da rade svoj posao.

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL!

Takođe je rekao da dogovor DACA koji pomaže imigrantima "više ne postoji", prenosi AP.

Tramp je rekao i da će zaustaviti priliv novca Meksiku ako ta država ne učini više da zaustavi svoje državljane da ne prelaze u SAD.

U jednom od tvitova Tramp ocjenjuje i da situacija "postaje sve opasnija" i upozorava da "karavani" dolaze.

Zaprijetio je i da će poništiti sporazum NAFTA o slobodnoj trgovini SAD, Kanade, Meksika.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!