Trampovo pismo Pelosi: Ovo je Krstaški rat

VAŠINGTON - Predsjednik SAD je pred opozivom u donjem domu Kongresa gdje danas uoči glasanja treba da se održi istorijska rasprava.

Rasprava će se voditi po dvije optužbe da je zloupotrebio vlast i vršio opstrukciju Kongresa.

Ako se donji dom izjasni za opoziv Tramp bi bio tek treći američki predsjednik koji je opozvan. Tramp je proces opoziva oštro kritikovao predsjedavajućoj Predstavničkog doma Nensi Pelosi, u pismu koje je objavljeno dok su demokrate i republikanci u Predstavničkom domu raspravljale o smjernicama za debatu prije istorijskog glasanja o opozivu.

On je osudio "svirepi krstaški rat" koji se vodi protiv njega i poručio da ne vjeruje da će njegovo pismo promijeniti nešto, ali da iznosi svoje primjedbe "zbog istorije".

"Kada ljudi budu gledali unazad na ovaj slučaj želim da ga razumiju i uče iz njega, tako da se nikad više ne ponovi nekom drugom predsjedniku", napisao je Tramp u pismu.

Američki lider je optužio demokrate za "izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja" zbog napora da ga smijene. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je tražio od strane zemlje da istraži političke rivale i napao demokrate što se fokusiraju na opoziv, a ne na neka druga pitanja.

"To nije ništa više od nelegalnog, stranačkog pokušaja puča koji će, na osnovu nedavnog raspoloženja, propasti na biralištima", napisao je Tramp aludirajući na predsjedničke izbore naredne godine i optužio demokrate da "nastavljanjem nevažećeg procesa opoziva" krše odanost Ustavu i proglašavaju "otvoren rat američkoj demokratiji". Pelosi, koja je ranije ove godine upozorila protiv opoziva koji bi sprovela samo jedna partija, ipak ima dovoljan broj demokrata da opoziv odobre. Prema računici AP-a postoji većina u Predstavničkom domu Kongresa da opozove Trampa.

"Nažalost činjenice su jasno pokazale da je predsjednik zloupotrebio vlast za svoju ličnu, političku korist i da je opstruirao Kongres", napisla je Pelosi kolegama i pozvala ih da se danas pridruže raspravi u Prestavničkom domu.

"U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu da podržavamo i branimo naš Ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih", napisala je ona.

Rijetka procedura opoziva predsednika, koja se očekuje da će trajati tokom šest sati rasprave, dijeli članove Kongresa na sličan način na koji Amerikanci imaju različite stavove o Trampovom neobičnom predsjedništvu i optužbama za opoziv.

Nesporno je da je Tramp u telefonskom razgovoru pitao novog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da istraži demokrate i njegovog potencijalnog političkog rivala Džoa Bajdena. Tada se novoizabrani ukrajinski vođa nadao pozivu u posjetu Beloj kući a takođe je računao na oko 400 miliona dolara vojne pomoći od SAD.

Pitanje za članove Kongresa i Amerikance je da li su ta djela i to što Bijela kuća nije dozvolila zvaničnicima da se izjašnjavaju u istrazi Predstavničkog doma, prestupi koji zaslužuju opoziv.

Tramp u svom pismu ocjenjuje da je imao "apsolutno savršen telefonski razgovor".

Očekuje se da će Predstavnički dom, u kojem većinu imaju demokrate, glasati za Trampov opoziv. To ne znači automatsku smjenu predsjednika, već se o tome odlučuje na suđenju u Senatu, koji kontrolišu republikanci.

Republikanski senatori podržavaju Trampa i malo je vjerovatno da će glasati za njegovu smjenu.

Suđenje u Senatu će vjerovatno biti u januaru.

