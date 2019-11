Trampu pokazala srednji prst i pobijedila na lokalnim izborima

Amerikanka Džuli Briskman, koja se u oktobru 2017. proslavila kad je snimljena kako pokazuje predsjedniku Donaldu Trampu srednji prst dok se vozi na biciklu pokraj predsjedničke delegacije, porazila je u utorak republikanskog protivkandidata i osvojila njegov mandat u nadzornom vijeću okruga Loudouna u Virginiji.

Briskman, novopečena političarka, sada će u vijeću predstavljati distrikt Algonkian koja obuhvata populaciju od 400.000 stanovnika.

"To je fantastičan osjećaj, nestvarno je", rekla je 52-godišnja majka dvoje djece za Washington Post. "Protekle su dvije godine bile burne. Sada pomažemo tome da Loudoun postane područje demokrata". Ona je pobjedom na izborima istisnula dosadašnjeg republikanskog člana vijeća.

Nakon što je njezina snimka osvojila društvene mreže Briskman je dobila otkaz i potom je tužila tvrtku Akima optužujući je da joj je otkazom povrijedila pravo na slobodu govora i da više brine zbog odmazde Trampove administracije. Posao nije dobila, ali je dobila otpremninu.

US: Fired for showing middle finger at Trump’s convoy in 2017, woman now wins local election https://t.co/x3zFlbQOYF