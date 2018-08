Trampu "prijeti" impičment: Smijenite me i svi ćete biti siromašni

VAŠINGTON -- Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će svi da budu vrlo siromašni kada bi došlo do toga da on bude smijenjen.

On je na spekulacije o tome da će doći do impičmenta rekao da bi tako nešto nanijelo štetu ekonomiji.

U intervjuu za “Fox & Friends”, rekao je da bi se tako srušile berze i “svi bi bili veoma siromašni”.

“Ne znam zašto biste smijenili nekog ko radi odličan posao. Kad bi me smijenili s vlasti, mislim da bi došlo do sloma berze, svi bi bili veoma siromašni”, dogovorio je Tramp na pitanje smatra li da bi ga demokrate pokušale smijeniti kada bi dobili kontrolu nad Kongresom.

“Bez ovakvog razmišljanja vidjeli biste nevjerovatne brojke”, rekao je Tramp.

On je izjavio da bi svom predsjedničkom mandate dao ocjenu pet plus jer je uspješno imenova Nila Gorsača za sudiju Vrhovnog suda i predvidio da će Bret Kavana takođe da bude potvrđen za sudiju.

“Dajem 5+ (A+). Mislim da nijedan predsjednik nikada nije učinio to što sam ja učinio. Nisu prošle ni dvije godine. Najveće poreske olakšice u istoriji. Uskoro dvojica nevjerovatnih sudija. Pogledajte šta smo uradili sa zakonima, ekonomija je najbolja u istoriji. Jedina stvar koja mi loše ide je činjenica da me mediji ne pokrivaju pošteno”, rekao je Tramp, prenosi CNN.

“I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash.” –President @realDonaldTrump pic.twitter.com/b22iGKE7iu