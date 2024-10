Tramvaj se zakucao u prodavnicu, ima povrijeđenih (VIDEO)

​OSLO - Četiri osobe, uključujući vozača, povrijeđene su danas u centru glavnog grada Norveške, Osla, kada je tramvaj udario u prodavnicu, saopštila je policija.

U saopštenju se navodi da je u tramvaju bilo oko 20 putnika u trenutku incidenta i da je na prodavnici pričinjena velika šteta, naveo je "Reuters".

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi da je plavi tramvaj ušao u prodavnicu kompjutera u centru norveške prestonice, prenosi "24Sedam".

Strolling Oslo and this scene appears. Brand new tram. Brand new street/tram tracks. pic.twitter.com/gNSVreXSkz