Transkripti razgovora Trampa i Putina samo uz obostranu saglasnost

MOSKVA - Transkripti razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i šefa Bijele kuće Donalda Trampa mogu biti objavljeni u javnosti samo u slučaju da se obje strane saglase sa tim i ukoliko sličan prijedlog dođe od Vašingtona Moskva će to razmotriti, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naravno, do određene mjere to može biti objavljeno samo uz zajedničku saglasnost, to je diplomatska praksa. Ukoliko bude sličnih sugestija Amerikanaca o tome ćemo razgovarati", naglasio je Peskov.

Peskov je komentarisao izjavu predsjednika Komiteta za obavještajna pitanja Adama Šifa koji je rekao da bi američka Demokratska stranka željela da dođe do pristupa sadržaju razgovora između Putina i Trampa.

Istovremeno, Peskov je napomenuo da su slični zahtjevi i procesi u SAD, unutrašnje pitanje te države u koje se Rusija neće mješati.