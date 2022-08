Trasova ne preza od upotrebe nuklearnog oružja

BIRMINGEM - Britanska ministarka vanjskih poslova Liz Tras jasno je izjavila da je spremna upotrijebiti nuklearno oružje prema potrebi, čak i ako bi to značilo globalno uništenje.

Voditeljica torijevskog doma Liz Tras rekla je da bi bila spremna pokrenuti nuklearni rat ako postane premijerka Velike Britanije.

Ministarka vanjskih poslova - za koju se čini da će naslijediti Borisa Džonsona - rekla je da je "spremna" pritisnuti nuklearno dugme ako bude potrebno - iako bi to značilo "globalno uništenje".

"Mislim da je to važna dužnost premijera i spremna sam to učiniti", rekla je Trasova tokom sastanka članova Konzervativne stranke u Birmingemu u utorak na pitanje kako se osjeća o pritisku na "dugme" i pokretanju "globalnog uništenja" ako je potrebno.

Trasova je odgovorila rekavši: "Mislim da je to važna dužnost premijera i spreman sam to učiniti", ponavljajući: "Spreman sam to učiniti."

Ministarka i bivši britanski ministar finansija Riši Sunak dva su posljednja kandidata u izbornoj trci u Konzervativnoj stranci za mjesto premijera, koja je uslijedila nakon što je Džonson 7. jula najavio ostavku nakon što se suočio s brojnim političkim skandalima.

(Mehr News)