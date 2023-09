Traži se deportacija Eritrejaca iz Izraela

JERUSALIM - Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je danas da Eritrejce umješane u sukobe u Tel Avivu treba deportovati i naredio da vlada sastavi plan za uklanjanje svih afričkih tražilaca azila iz Izraela.

''Želimo oštre mjere protiv izgrednika, uključujući momentalnu deportaciju onih koji su učestvovali'', rekao je Netanijahu na posebnom sastanku Vlade sazvanom radi rješavanja posljedica nasilja, i zatražio od ministara da predstave plan ''za uklanjanje svih drugih ilegalnih infiltratora'', prenosi Gardijan.

On je to izjavio nakon krvavih protesta na jugu Tel Aviva u subotu u kojima je na desetine ljudi povrijeđeno, a u kojima su učestvovali Eritrejci, i to pristalice i protivnici vlade Eritreje, kao i lokalno stanovništvo i policija. Izraelska policija u opremi za razbijanje nereda ispalila je suzavac, šok granate i bojeve metke, dok su policajci na konjima pokušavali da kontrolišu demonstrante.

U Izraelu živi oko 25.000 afričkih tražilaca azila, uglavnom iz Sudana i Eritreje, koji tvrde da su pobjegli zbog sukoba ili represije, a Izrael tvrdi da nema zakonsku obavezu da ih zadrži, piše Gardijan.

Kritičari optužuju vladu da pokušava da primora ljude da odu, a prema međunarodnom pravu, Izrael ne može prisilno da ih pošalje nazad u zemlju u kojoj bi im život ili sloboda mogli biti ugroženi. Netanijahu je ranije danas rekao da ne misli da bi deportovanje pristalica eritrejske vlade predstavljalo problem, dodaje Gardijan.