Treća ruska vakcina protiv korone puštena u promet

MOSKVA - Ministar nauke Valerij Faljkov je dao zeleno svjetlo za proizvodnju treće ruske vakcine protiv korone KoviVak, naučnog centra "Čumakova" čime je preparat pušten u civilni promet.

U narednim danima vakcina će biti isporučena ruskim regionima, saopštila je pres-služba Ministarstva nauke, prenosi Sputnjik.

"U godini nauke i tehnologije posebno je dragocjeno pokretanje proizvodnje vakcine KoviVak. Ne u teoriju, već u praksi, pokazati potencijal i snagu ruske nauke. Ipak, treba se sjetiti da iza stvaranja vakcine stoji rad stotina radnika centra, desetine neprospavanih noći, stotine eksperimenata i istraživanja. I ogromna odgovornost za rezultat“, rekao je Faljkov novinarima.

U međuvremenu, Centar "Čumakova" počeo je treću fazu ispitivanja svoje vakcine. Planirano je da se proizvodi do 10 miliona doza vakcine godišnje.

KoviVak je cjelovirusna vakcina. Za njenu proizvodnju uzet je cijeli virus, a ne samo njegovi fragmenti. Pretpostavlja se da će se imuni odgovor na vakcinu formirati na sve proteine virusa. Inaktivirana vakcina sastoji se od "ubijenog" virusa SARS-CoV-2 nesposobnog da zarazi ćelije.

Vakcina se čuva na temperaturi od plus dva do plus osam stepeni Celzijusa.