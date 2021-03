Treći jak zemljotres pogodio Novi Zeland, cunami prijeti i Havajima i Samoi

Treći jak zemljotres pogodio je Novi Zeland u samo nekoliko sati.

Magnituda je ovaj put bila osam stepeni, što je najjači od tri zemljotresa, prenosi Sputnjik.

Epicentar trećeg zemljotresa ponovo je bio kod Kermadek ostrva, baš kao i drugog potresa koji je nešto ranije pogodio ovu zemlju.

Ponovo je izdato upozorenje na cunami u Novom Zelandu, a građani u određenim priobalnim delovima pozvani su da se upute u više krajeve.

Mediji prenose da je upozorenje na cunami izdato i za Američku Samou i Havaje.

AMERICAN SAMOA: Earthquake measuring 8.0 in the Kermadec Islands region. A TSUNAMI WARNING is now in effect for American Samoa. (Source: PTWC)