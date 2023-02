Treslo se opet u Turskoj

KAHRAMANMARAŠ - Snažan zemljotres jačine 4,4 stepena Rihterove skale pogodio je Tursku, a epicentar bio je 19 kilometara sjeverozapadno od Kahramanmaraša.

Evropski mediteranski seizmološki centar /EMSC/ na sajtu je objavio da je zemljotres registrovan oko 18.00 časova sa epicentrom u mjestu Goksun.

