Tri dana ležala u sanduku, muž pred kremiranje shvatio da je živa

Phinij Sopajorn (70) iz Tajlanda bila je u mrtavačkom sanduku tri dana prije nego je njen suprug primijetio da je još živa. Prema tradiciji ženu su, nakon što su mislili da je umrla, odnijeli u lokalni hram.

Nakon tri dana trebali su ju kremirati. Suprug Tavin Sopajorn (73) je došao u hram kako bi joj prema običaju oprao lice vodom. Primijetio je da njegova žena diše te je vidio da joj se pomiču kapci. Ženu su odnijeli u kuću kako bi ju ugrijali te su pozvali ljekare.

"U nedjelju smo ju stavili u sanduk nakon što je prestala disati, ali nam je bilo čudno da se tijelo nije ukočilo", kaže suprug. Da je žena živa potvrdila je i njezina snaha koja je ljekarka. Opipala joj je puls, ali je bio vrlo slab.

"Sretan sam da mi je žena živa i bilo bi strašno da smo ju živu kremirali", rekao je suprug.

Sve se odigralo još 20. oktobra. Suprug je tada rekao kako je njegova žena u vrlo teškom stanju te kako vjeruju da neće još dugo živjeti, piše Daily Mail. Ne zna se šta se u međuvremenu s njom dogodilo.

