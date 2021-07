Tri rakete pale na Kabul uoči predsjednikovog govora

KABUL - Najmanje tri rakete pale su danas na Kabul uoči govora predsjednika Avganistana Ašrafa Ganija povodom početka muslimanskog praznika Eid el Adha.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj događaj.

Ovo su bile prva rakete koje su pale na glavni grad Avganistana od kada su talibani pokrenuli seriju ofanziva u vrijeme povlačenja stranih trupa iz ove zemlje, prenio je AFP.

Jutarnji praznički mir u Kabulu narušen je zvukom dolazećih projektila koji se čuo širom utvrđene Zelene zone, u kojoj se nalaze predsjednička palata i nekoliko ambasada, uključujući diplomatsku misiju SAD.

"Rakete su pogodile tri različita dijela", rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih psolova Mirvas Stanikzaj.

On je dodao da su rakete vjerovatno ispaljene iz pikap vozila.

Nekoliko minuta nakon napada, Gani je počeo obraćanje naciji u prisustvu još nekoliko najviših zvaničnika.

Missiles land near Presidential Palace during Eid prayers in #Kabul pic.twitter.com/2kp2SkzF4h