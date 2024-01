Tri zemljotresa pogodila Japan, stiže cunami (VIDEO)

TOKIO - Tri zemljotresa, od kojih je najjači bio 7,5 stepeni po Rihteru, potresla su jutros Japan za manje od 15 minuta.

Prvi potres bio je jačine 5,5 stepeni, potom je uslijedio razorni od 7,5, a onda i treći zemljotres jačine 6,2 stepeni po Rihteru. Izdato je upozorenje i za cunami.

Društvenim mrežama su brzo počeli kružiti snimci, navodno nastali u trenutku kada je zemljotres krenuo.

Kako se vidi na snimcima, čiju autentičnost nismo mogli potvrditi, bandere se ljuljaju, a vozila se klate kao da su na talasima, prenosi Avaz.

Potresi su registrovani kod Honšua.

Breaking News A major earthquake occurred in Japan. Widespread shaking in Japan. A tsunami warning has also been issued. pic.twitter.com/3LbXJhE7DU