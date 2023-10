Trinaest mrtvih u požaru noćnog kluba (VIDEO)

MURSIJA - Najmanje 13 ljudi poginulo je u nedjelju ujutro u požaru u noćnom klubu u Mursiji na jugoistoku Španije, a broj žrtava i dalje raste dok policija nastavlja tražiti tijela među ruševinama.

"Šest novih tijela pronađeno je u ruševinama disko kluba. Sada je broj 13 mrtvih. Moguće je još žrtava. I vatrogasci nastavljaju raditi na mjestu nesreće i ne isključuju mogućnost pronalaska novih žrtava", objavile su oko 14 sati hitne službe.

U noćni klub poslana je policija da bi istražila okolnosti u kojima se dogodila nesreća.

At least 11 people have been killed in a fire in a nightclub in Murcia in southeast #Spain, the police said, adding that rescuers were still searching for people unaccounted for after the blaze and that the death toll could rise. #fire pic.twitter.com/P1gxRiUG4M