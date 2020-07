Trka za vakcinom protiv korone

Istraživači širom svijeta traže vakcinu protiv novog virusa korona. Ko će pobijediti u trci je otvoreno. Tri tima su već započela velike, završne studije.

Lista Svjetske zdravstvene organizacije se stalno povećava, i stalno se dopunjujava novim, potencijalnim vakcinama protiv korone. Tako u međuvremenu naučnici širom svijeta istražuju više od 160 mogućih vakcina. 23 vakcine su već ubrizgane dobrovoljcima. Ipak ko će dobiti trku i prije svega koliko brzo?

Ko će se od kandidata za pronalazak vakcine probiti trenutno nije predvidivo, kaže Klaus Ueberle. On je virolog na Univerzitetskoj klinici Erlangen i član Stalne komisije za vakcine (STIKO), jednog tima eksperata koji radi na prijedlozima za vakcine za Njemačku.

Tri projekta u završnoj test fazi

Ipak, već su najmanje tri projekta, jedan iz Velike Britanije i dva iz Kine, prošla studiju koja podrazumijeva tri faze, piše DW.

"To je već posljednji korak kliničkog testiranja", objašnjava Ulrike Protzer, profesorica na Tehničkom univerzitetu Minhen, koja istražuje vakcine protiv različitih virusa. No ovaj korak je najsloženiji i najskuplji i traje najduže – tipično dvije godine, kaže Protzer. Trenutno se naravno to pokušava ubrzati tako što se uključuje više paralelnih ispitanika.

Tim iz Oksforda daleko odmakao

Istraživači sa Oksforda u saradnji sa farmaceutskom kompanijom AstraZeneca su u maju i junu prvi u svijetu započeli treću fazu studije. U Velikoj Britaniji, Južnoj Africi i Brazilu treba biti ispitano hiljade dobrovoljaca. Planirana je još jedna dodatna studija sa oko 30.000 ispitanika u SAD-u i drugim zemljama.

"Nadamo se da ćemo u jesen imati rezultate velikih studija", izjavila je na pitanje NDR-a portparolka AstraZeneca.

Kineska kompanija Sinovac je započela veliko istraživanje faze 3 u Brazilu, gdje se virus trenutno jako širi. Kako bi što brže istražila da li njena vakcina štiti od infekcije trebalo bi ciljano vakcinisati ljude koji su posebno ugroženi: oko 9.000 radnika sa 12 klinika koji su se specijalizovali za tretman pacijenata zaraženih koronom.

Treći kandidat, koji se nazali u posljednoj fazi, je kinesko državno preduzeće Sinopharm. Polovinom juna je započelo studiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje treba biti vakcinisano 15.000 dobrovoljaca.

Indijsko Vijeće za istraživanje požuruje

U udarne vijesti je nedavno dospjelo istraživanje o vakcini u Indiji. Tamo je početkom jula upućeno pismo direktora Indijskog vijeća za medicinska ispitivanje (ICMR). On je pismo uputio klinikama u kojima trebaju biti vakcinisani dobrovoljci u okviru prvih studija. On je zatražio hitnu akciju. Predviđeno je da vakcina najkasnije 15. avgusta, nakon okončanja svih studija, bude na tržištu, navodi se u pismu.

Naučnici kritikuju ovo oštro. Indijska Akademija za nauku je napisala da je nemoguće provesti ovaj plan, bez povrede naučnih standarda. ICMR je u jednom saopštenju naveo da se pridržava normi i da je samo pozvao na to da se spriječi nepotrebna birokratija i ubrza regrutiranje ispitanika.

Dvije njemačke vakcine na kliničkom testiranju

U Njemačkoj se trenutno testiraju dvije moguće vakcine na prvim ispitanicima, podsjeća DW. Kompanija Curevac je nedavno započela fazu 1 studije. Planirano je da 168 dobrovoljaca u Tuebingenu, Minhenu, Hanoveru i belgijskom Gentu dobije vakcinu. U jesen kompanija želi započeti narednu fazu studije.

Nešto dalje je odmakla kompanija Biontech iz Majnca. U aprilu je kompanija dobila odobrenje nadležnih vlasti da testira vakcinu u Njemačkoj. Pored toga je sa kompanijom Pfizer započela istraživanje u SAD-u – na kojem je planirano učešće oko 8.000 osoba. U konačnici vakcina mora biti testirana u jednoj studiji na 30.000 ispitanika. Već koncem jula bi testiranje moglo početi u SAD-u i Evropi, saopštila je kompanija na pitanje NDR-a.

Naučnici Njemačkog centra za istraživanje infekcija (DZIF) još uvijek nisu tako daleko. Oni trenutno planiraju da u jesen testiraju prve dobrovoljce. Za razliku od brzih projekata oni su oko pola godine iza njih, kaže Marilin Ado, infektologinja na Univerzitetskoj klinici Hamburg Ependorf. Ona zajednički radi sa naučnicima Univerziteta Marburg i Minhen na projektu DZIF-a.

Teške prognoze

Međutim, vrlo je teško zaista predvidjeti kada će biti odobrena prva vakcina i kada će što je moguće više ljudi stajati na raspolaganju, kaže Ado. Ona smatra da je grupa istraživača u Oksfordu daleko odmakla kao i američka kompanija Moderna, koja je najavila da će završnu studiju započeti u julu. I njemačke tvrtke Curevec i Biontech su, kako kaže, već u naprednoj fazi. Ono što se događa u Kini ili Rusiji je s druge strane teško predvidjeti. Neki projekti nisu zaista transparentni, kaže Ado.

Nadamo se da bismo mogli koncem 2021. godine imati prve vakcine, kaže profesorica Protzer. No, kako kaže, još uvijek bi moglo biti problema. Nejasno je, na primjer, koliko su djelotvorna sredstva koja su sada testirana u ranoj fazi iako imunološki sistem ispitanih reaguje, kaže ona. Ona kaže da bi se moglo dogoditi da stvaramo antitijela ili ćelije koje nas uopšte ne štite, već samo slabe bolest ili uopšte ne djeluju.

Udruženje farmaceuta očekuje dug proces

Ipak postoji na radost puno projekata, tako da se na kraju može računati sa tim da bi više supstanci različitih vrsta moglo biti uspješno, kaže Siegfrid Trom iz Udruženja farmaceuta. To je, kako kaže, važno i zbog toga jer će nam vjerovatno trebati različita vakcina u zavisnosti od toga da li vakcinišu mlađe ili starije. Osim toga, kako dalje kaže, još uvijek se takođe ne zna koliko dugo vakcina traje, da li je možda potebno više doza.

U svakom slučaju će trajati dugi vremena dok zaista ne budu mogli svi biti vakcinirani, kaže Trom.

"Brza, široka vakcinacija stanovništva i apsolutno vraćanje u normalno stanje od prije pandemije najvjerovatnije neće biti moguće narednih godina", kaže on.

(DW)