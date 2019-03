Trofejni crnogorski vaterpolo trener optužen u aferi "prestižni koledži"

Bogati roditelji, holivudske glumice, treneri i zvaničnici koledža optuženi su da su prevarom na nacionalnom nivou upisavali svoje sinove i kćerke na prestižne univerzitete.

Među optuženima je i poznati i najodlikovaniji vaterpolo trener Jovan Vavić, porijeklom iz Herceg Novog, koji je bio umiješan u šemu prevara. Ovo je do sada najveći skandal u vezi upisa na koledž, u koji je uključeno ukupno 50 ljudi u šest američkih država, nekoliko najuglednijih univerziteta te milioni dolara koji su otišli u mito.

FBI je na Havajima uhapsio Jovana Vavića, koji je radio kao trener vaterpola i za žene i muškarce na Univerzitetu Južne Kalifornije, u vezi sa slučajem masovnog podmićivanja na fakultetima.

Portparol FBI Džejson Vajt je potvrdio da je Vavić uhapšen u utorak u Vaikikiju bez incidenata. Pojavio se u federalnom sudu u Honoluluu u utorak popodne i pušten je uz kauciju od 50.000 dolara.

Vavić je istovremeno otpušten sa Univerziteta Južne Kalifornije nakon što je primio više od 1,5 miliona dolara od ljudi koji su željeli da se njihova djeca upišu na studije, tako da iskoriste standarde prijema za sportiste, iako njihova djeca nisu legitimno regrutovana kao sportisti, navodi "LA Times".

On nije za sada dao nikakvu izjavu povodom optužbi.

Ovo je do sada najveći skandal u vezi upisa na koledž, u koji je uključeno ukupno 50 ljudi u šest američkih država, nekoliko najuglednijih univerziteta. Milioni dolara su dati kao mito zvaničnicima koledža, među kojima su i treneri.

Veliki sportski uspjesi

Vavić je jedan od najodlikovanijih vaterpolo trenera u istoriji SAD sa 16 osvojenih titula nacionalnog šampiona. On je 13 puta biran za trenera godine u SAD.

"Ovo je velika šteta za svijet vaterpola, jer je on dobar trener. Ali ako je istina ono što kažu da je uradio... možda nije mislio da je to ilegalna aktivnost. Bio je intenzivan i uvijek tražio savršenstvo, ali ja sam zaista poštovao njegovu sposobnost kao trenera", rekao je Džonatan Hevko, bivši advokat koji je igrao za Vavićev tim od 1995. do 2000. godine i učestvovao u osvajanju jednog nacionalnog prvenstva.

Nakon što je otpušten, Vavića će na čelu ženskog tima naslijediti Kejsi Mun, a na čelu muškog njegov dugogodišnji saradnik Marko Pintarić.

U jednom od tekstova "LA Magazine" navedeni su detalji o njegovom životu. On je odrastao u Herceg Novom gdje je počeo da igra vaterpolo kada je imao osam godina. Godinama je igrao za "Jadran", a kada je 1984. godine otputovao u SAD ubrzo je odlučio da tu i ostane i preselio se u Kaliforniju.

Najprije je batalio vaterpolo karijeru, zamijenivši je za posao konobara. Tranzicija nije bila tako teška kao što se čini.

"Tamo odakle ja dolazim, ljudi rade 20 godina da kupe auto. Kao konobar, zaradio sam svoj stan, auto i TV za tri mjeseca. Pomislio sam: 'Ovo je prilično lako'", rekao je on za "LA Magazine".

Međutim, nije želio da odustane od vaterpola. Počeo je da trenira učenike u srednjoj školi Palos Verdes, a već 1990. godine dobio je poziciju asisteta trenera na Univerzitetu u Los Anđelesu.

Dvije godine kasnije je počeo da radi za Univerzitet Južne Kalifornije na istoj poziciji, a šest godina kasnije osvojio prvi nacionalni šampionat sa ovim timom.

Od 1990. godine je u braku sa Lisom, sa kojom ima četvoro djece - Nikolu, Moniku, Marka i Stefana. Dvoje najstarijih Nikola i Monika su krenuli njegovim stopama i on im je bio trener.

Danas posjeduje veliku kuću sa pogledom na okean u Palos Verdesu, u Kaliforniji, prenosi "Telegraf.rs".