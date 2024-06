Troje ubijeno u pucnjavi u Torontu

​Policija u Torontu saopštila je danas da vjeruje da je naoružani napadač koji je ubio muškarca i ženu, ubijen u pucnjavi u kancelarijskom prostoru u blizini vrtića i škole u ​​Sjevernom Jorku.

Incident se dogodio u predvorju zgrade u ponedjeljak, prenosi Si-Ti-Vi njuz (CTV).

U razgovoru sa medijima detektiv Alan Bartlet je rekao da su policajci ušli u zgradu i pronašli dva muškarca i ženu i da vjeruju da je jedan od muškarca ubica, prenosi Tanjug.

On je naveo da je još prerano reći kakva je veza možda postojala između ubijenih osoba, ali da je verovatno došlo do svađe oko novca, što je onda dovelo do tragedije.

Grafički dizajner i fotograf, Šarhoh Binijaz, čiji se studio nalazi u hodniku u blizini mjesta pucnjave, rekao je da je čuo pucnjavu i svađu ljudi.

Binijaz i drugi na licu mjesta identifikovali su jednu od žrtava kao lokalnog brokera po imenu Araš Misagi.

Očekuje se da će vrtić danas regularno raditi, a istraga je, kako je saopšteno, i dalje u toku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.