Trojica turskih diplomata ubijena u Iraku

ERBIL – Zamjenik turskog konzula u Erbilu, jedan je od trojice turskih diplomata koji su poginuli u napadu na restoran u glavnom gradu autonomnog regiona Kurdistan na sjeveru Iraka, saopštili su kurdski bezbjednosni zvaničnici.

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je u napadu na restoran u Erbilu poginuo jedan zaposleni u turskom konzulatu, prenio je Rojters.

Naoružani napadači otvorili su vatru u restoranu u kome su turske diplomate ručale.

Kurdske bezbjednosne snage blokirale su područje oko restorana i tragaju za napadačima.

Prema navodima jednog očevica, jedan napadač je ušao u restoran i počeo da puca, a potom je pobjegao kolima koja su ga čekala ispred restorana.

Turska agencija Anadolija prenjela je da je u napadu poginuo zamjenik konzula i nekoliko osoba iz njegove pratnje.

Prethodno su turski mediji javili da su dvije osobe poginule, a da je treća povrijeđena u napadu, prenio je AP.

Agencija navodi da je do pucnjave došlo u popularnom restoranu Hukabaz, koji se nalazi na putu za aerodrom.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

#BREAKING: Shooting took place in a restaurant in #Erbil, few were killed, including the deputy #Turkish consul in #Erbil.