Tropska oluja "Džeri" iznad Atlantika

MAJAMI - Tropska oluja "Džeri" formirala se iznad centralnog Atlantika i vjerovatno će se do večeras ili sutra pomjeriti do ostrva Livard, saopšteno je iz američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC).

U saopštenju se navodi da se deseta oluja u ovoj sezoni nalazi na 1.545 kilometara istočno od ostrva Livard i da donosi vjetrove brzine do 75 kilometara na čas.

Iz NHC u Majamiju ističu da se očekuje da će oluja "Džeri" postati uragan kada se približi ostrvu Livard.

Anyone want a tropical storm? They are forming like roaches out there! 6 at once in both basins combined is thought to tie a modern NHC record , with two other disturbances adding the cherries on top of a crazy busy day! pic.twitter.com/yIi9PHIKSn