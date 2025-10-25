Tropska oluja Melisa prerasla u uragan

PORT O PRENS - Tropska oluja Melisa koja je aktivna na oko 380 kilometara udaljenosti od glavnog grada Haitija, Port o Prensa, sa maksimalnim udarima vjetra od 120 kilometara na čas, prerasla je u uragan, saopšteno je iz američkog Nacionalnog centra za uragane.

Na jugozapadu Haitija očekuje se do 89 centimetara kiše, prenio je Rojters.

U ovoj oluji poginule su najmanje tri osobe na Haitiju i jedna u Dominikanskoj Republici.

Predviđa se da će Melisa pogoditi Jamajku početkom sljedeće nedjelje, da bi do nedjelje postala veliki uragan, a moguće je da dostigne četvrtu kategoriju do ponedjeljka.

Očekuje se da će oluja zatim pogoditi istočnu Kubu, donoseći lokalno do 30 centimetara padavina.

Na Jamajci je na snazi upozorenje na uragan i tropsku oluju, a vlasti su najavile zatvaranje svih aerodroma ukoliko se izda zvanično upozorenje.

Aktivirano je više od 650 skloništa, a zalihe hrane i potrepština su spremne za hitnu distribuciju.

Oluja je dosad oštetila gotovo 200 domova u Dominikanskoj Republici, izazvala prekide u vodosnabdevanju za više od pola miliona ljudi, oborila drveće i semafore, izazvala manje klizište i izolovala desetine zajednica poplavama.

Melisa je 13. imenovana oluja u sezoni atlantskih uragana koja traje do 30. novembra, a Nacionalna uprava za okeane i atmosferu predviđa sezonu iznad prosjeka sa 13 do 18 imenovanih oluja, prenosi Tanjug.

