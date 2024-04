Trudnicu pretukla trojica muškaraca

​RIM - Trudnicu u osmom mjesecu trudnoće prebila su trojica muškaraca u metrou u Rimu zbog čega je morala da rodi bebu hitnim carskim rezom, a majka se trenutno nalazi u teškom stanju.

Beba rođena carskim rezom je dobro, ali će majka, kada joj se stanje stabilizuje, morati da ima i operaciju lica jer su joj napadači polomili vilicu.

U pitanju je majka (40) dvanaestoro djece koja je odbila da prosi i krade.

"Jedino sam mislila na sina u stomaku. Morala sam da ga zaštitim i držala sam zato ruke na stomaku. Zato su me tako izudarali po licu, to je bilo jedino mjesto gdje su mogli da me povrede. Sakrila sam se ispod sjedišta u jednom trenutku, a oni su kad su se vrata metroa otvorila, pobjegli", rekla je žena.

Kako je izjavila, grupa nasilnika ju je pretukla jer više nije željela da krade.

"Moraš da zaradiš više", rekli su joj nasilnici dok su je tukli.

Sa muškarcima su bile i dvije žene koje su snimale cijelu scenu i okačile na društvene mreže, a kako kaže, pobjegle su isto kada i nasilnici.

"Poslali su ih da me ubiju jer nisam željela više da kradem. Napali su me i rukama su imali mesingane boksere. Udarali su me i flašama", dodala je.

Otvorena je istraga i u narednom periodu će se utvrditi tačan tog događaja.

Postoji maksimalna pripravnost svih organa reda i zdravstva kako bi zaštitili ženu i bebu od mogućih novih napada.

Kako prenose italijanski mediji, u pitanju su tri muškarca koja borave u romskom kampu Kastel Romano, prenosi "Telegraf".

