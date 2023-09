Trudo: Indija možda stoji iza ubistva vođe kanadskih Sika (VIDEO)

OTAVA - Kanadski premijer Džastin Trudo izjavio je danas da bi indijska vlada mogla da stoji iza ubistva vođe kanadskih Sika, Hardipa Singa Nidžara, ispred hrama Sika 18. juna u Britanskoj Kolumbiji.

Trudo je rekao da je kanadska obavještajna služba identifikovala "vjerodostojnu vezu" između njegovog ubistva i indijske države, prenosi "BBC".

"Svaka umješanost strane vlade u ubistvo kanadskog državljanina na kanadskom tlu je neprihvatljivo kršenje našeg suvereniteta", rekao je Trudo u donjem domu parlamenta.

Istakao je da je to "u suprotnosti sa osnovnim pravilima po kojima se ponašaju slobodna, otvorena i demokratska društva".

Trudo je rekao da je Kanada, zbog smrti Nidžara, izrazila zabrinutost visokim bezbjednosnim i obavještajnim agencijama u Indiji.

Justin Trudeau believes that Indian agents killed Khalistan Tiger Force (KTF) chief Hardeep Singh Nijjar in Canada Khalistani terrorist Nijjar was involved in targeted killings in India. He was shot dead by unidentified men in June Now, Canadian PM is running Khalistan Movement pic.twitter.com/uEZEEliFw8